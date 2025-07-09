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Футбол

Аталанта согласилась продать лучшего бомбардира Серии A

"Богиня" всерьез заработает на трансфере.
Сегодня, 20:46       Автор: Антон Федорцив
Матео Ретеги / Getty Images
Матео Ретеги / Getty Images

Форвард сборной Италии Матео Ретеги близок к переезду на Ближний Восток. Аталанта согласилась продать нападающего аравийской Аль-Кадисии, утверждает инсайдер Микеле Кришитьелло в X.

Бергамаски получат за бомбардира 70 млн евро. Ретеги осталось согласовать условия личного контракта с "рыцарями Востока". Цвета Аль-Кадисии уже защищают бельгиец Кастелс и испанцы Начо, Хименес, Пуэртас, Алмена.

В прошлом сезоне Ретеги сыграл 49 поединков во всех турнирах (28 голов, 9 ассистов). Форвард стал лучшим бомбардиром Серии A. Контракт итальянца с Аталантой рассчитан до лета 2028 года.

Тем временем столичная Рома подыскала нового конкурента Артему Довбику.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Матео Ретеги Аль-Кадисия

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