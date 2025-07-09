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Футбол

Рома нашла конкурента Довбику

Эван Фергюсон близок к переходу в стан "волков".
Сегодня, 14:59       Автор: Василий Медвидь
Эван Фергюсоно / Getty Images
Эван Фергюсоно / Getty Images

Итальянская Рома определилась с конкурентом для Артема Довбика.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «волки» начали переговоры об аренде с правом выкупа Эвана Фергюсона. За ирландца придется поспорить с двумя командами АПЛ, но он склоняется к отъезду из Великобритании.

Окончательный ответ 20-летний форвард пообещал дать на следующей неделе.

В прошлом сезоне Эван выступал за Вест Хэм. В составе «молотобойцев» игрок провел 8 матчей в чемпионате Англии без забитых голов.

Напомним, ранее сообщалось, что Рома нацелилась на усиление полузащиты.

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