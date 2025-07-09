Рома Довбика нацелилась на лидера бразильского клуба

Ричард Риос может оказаться в состоянии "волков".

Итальянская Рома намерена усилить линию полузащиты.

Как сообщает инсайдер Густаво Солер, «волк» нацелились на подписание Ричарда Риоса. Сумма трансфера может составить 30 млн евро.

Детали потенциального контракта, такие как продолжительность соглашения и финансовые условия, предлагаемые столичным клубом, неизвестны.

25-летним колумбийским центральным хавбеком также интересуется Манчестер Юнайтед, но для них он не является приоритетом.

Напомним, ранее сообщалось, что Рома в ближайшее время продлит контракт с лидером.

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