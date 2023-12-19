Менди рассказал об опыте жизни в тюрьме

Бывший игрок Манчестер Сити Бенжамен Менди, ныне выступающий за Лорьян, рассказал об опыте жизни в тюрьме.

По словам француза, раньше он мог иметь все, что захочет в своей жизни, а "за решеткой" ему приходилось жить на 4 фунта в день.

"В тюрьме ты делаешь только одно: думаешь. У меня было 4 фунта в день, и я тратил их в столовой. В прежней жизни я мог иметь все, что хотел.

Я узнал, что такое деньги. В тюрьме мне было грустно, но я многому научился", - заявил Менди.

Напомним, защитника обвиняли в многочисленных случаях изнасилований, но в последствии он был оправдан судом присяжных.

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