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Футбол

Скандальный защитник Сити перешел в швейцарский клуб

Бенжамен Менди продолжит карьеру в Цюрихе.
Вчера, 21:45
Бенжамен Менди / Цюрих
Бенжамен Менди / Цюрих

Цюрих объявил о подписании Бенжамена Менди.

Напомним, что летом 2023 года французский защитник присоединился свободным агентом к Лорьяну.

В сезоне-23-24 Бенжамен провел всего 15 матчей, а в текущем даже не появлялся на поле. В последний раз Менди играл в мае 2024 года.

В итоге Лорьян разорвал контракт с игроком, а Цюрих сразу же предложил новый.

Менди подписал соглашение до лета 2026 года, а также взял третий номер в новой команде.

Ранее также сообщалось, что звезда Арсенала готов к переходу в Реал.

 

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенжамен Менди

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