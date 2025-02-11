Скандальный защитник Сити перешел в швейцарский клуб

Цюрих объявил о подписании Бенжамена Менди.

Напомним, что летом 2023 года французский защитник присоединился свободным агентом к Лорьяну.

В сезоне-23-24 Бенжамен провел всего 15 матчей, а в текущем даже не появлялся на поле. В последний раз Менди играл в мае 2024 года.

В итоге Лорьян разорвал контракт с игроком, а Цюрих сразу же предложил новый.

Менди подписал соглашение до лета 2026 года, а также взял третий номер в новой команде.

Ранее также сообщалось, что звезда Арсенала готов к переходу в Реал.

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