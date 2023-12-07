27-летний блогер дебютировал в профессиональном немецком футболе

Немецкий блогер Надер Эль-Джиндауи дебютировал в профессиональном футболе, пишет Bild.

Эль-Джиндауи - довольно успешный инфлюэнсер с огромным количеством подписчиков, популярность он набирал играя за молодежные команды разного уровня.

Еще летом 2022 года Надера пригласили в Герту-2, которая выступает в четвертой по силе немецкой лиге. А совсем недавно его пригласили в первую команду.

В среду, 6 декабря, Герта играла в Кубке Германии против Гамбурга. На 87-й минуте матча 27-летний Эль-Джиндауи дебютировал в профессиональном футболе.

Интересно, что команды сыграли 3:3 и победителя выявляли в послематчевых пенальти. Блогер свой удар реализовал, а Герта выиграла и прошла дальше.

Ранее также сообщалось, что прокуратура хочет закрыть дело об оскорблениях Винисиуса.

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