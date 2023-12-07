Прокуратура хочет просто закрыть дело об оскорблениях Винисиуса на Месталье
Считается, что невозможно точно установить виновных.
Испанская прокуратура хочет закрыть дело об оскорблениях Винисиуса, пишет Marca.
По информации издания, представители прокуратуры обратились в валенсийский суд и предложением закрыть дело.
Основанием для этого называют невозможность точно определить виновных.
Хотя Ла Лига передала в суд ролики с фанатами, которые оскорбляют футболиста. На них запечатлены кадры, например, на которых бразильца встречают уханьем и выкриками "Винисиус, ты обезьяна!".
Ранее также сообщалось, что ПСЖ продал акций на полмиллиарда евро.
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