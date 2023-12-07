Прокуратура хочет просто закрыть дело об оскорблениях Винисиуса на Месталье

Испанская прокуратура хочет закрыть дело об оскорблениях Винисиуса, пишет Marca.

По информации издания, представители прокуратуры обратились в валенсийский суд и предложением закрыть дело.

Основанием для этого называют невозможность точно определить виновных.

Хотя Ла Лига передала в суд ролики с фанатами, которые оскорбляют футболиста. На них запечатлены кадры, например, на которых бразильца встречают уханьем и выкриками "Винисиус, ты обезьяна!".

Ранее также сообщалось, что ПСЖ продал акций на полмиллиарда евро.

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