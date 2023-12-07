ПСЖ продал миноритарную долю акций за полмиллиарда евро

ПСЖ объявил, что продал миноритарную долю акций.

Инвестиционная компания Arctos Partners приобрела 12.5 % акций французского клуба за, приблизительно, 530 млн евро.

"Инвестиции Arctos будут направлены на развитие деятельности ПСЖ и поддержку стратегических инициатив клуба в сфере недвижимости, особенно тех, которые связаны с его стадионом и будущими этапами развития тренировочного центра ПСЖ в Пуасси, пригороде Парижа", – говорится в заявлении клуба.

Отметим, что при сделке стороны ориентировались на приблизительную оценку всех акций, чтобы определить цену миноритарной части. Бен Джейкобс писал, что стороны оценили акции ПСЖ в 4.25 млрд евро.

Интересно, что в ноябре Arctos Partners инвестировала в Saton Martin F1, еще раньше компания купила часть акций Голден Стейт Уорриорз, а также имеет долю в Fenway, которой принадлежит Ливерпуль.

Напомним, ранее также сообщалось, что МЮ в 2022 году пытался купить звезду Барселоны.

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