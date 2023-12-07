В 2022 году МЮ пытался выкупить звезду Барселоны, предлагая огромный контракт

В 2022 году МЮ активно пытался заполучить Рональда Араухо, утверждает Diario Sport.

"Дьяволы" пытались убедить уругвайца сменить клуб и перейти в АПЛ. Издание утверждает, что аргументы были серьезные.

Якобы представители Юнайтед предлагали защитнику огромнейший контракт, по которому он бы получил вдвое больше, чем сейчас.

Однако Араухо предпочел отклонить предложение манкунианцев и продлил контракт с Барселоной.

Ранее также сообщалось, что три звезды МЮ были выставлены на трансфер.

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