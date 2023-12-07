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Три звезды Манчестер Юнайтед были выставлены на трансфер

Клуб готов расстаться с игроками в рамках январской чистки состава.
Сегодня, 17:37
Каземиро и Рафаэль Варан / Getty Images
Каземиро и Рафаэль Варан / Getty Images

Совсем скоро откроется зимнее трансферное окно, а потому команды готовятся выйти на рынок с разными целями.

Как сообщает Goal со ссылкой на Independent, целью Манчестер Юнайтед в январе будет продажа трех звездных игроков, а именно Джейдона Санчо, Каземиро и Рафаэля Варана.

По информации источника, манкунианцы готовы рассмотреть предложения по всем трем футболистам, которым будет разрешено покинуть клуб в рамках чистки состава.

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Санчо давно был изгнан из состава за публичную критику главного тренера Эрика тен Хага, а Варан потерял место в стартовом составе из-за постоянных травм.

С Каземиро ситуация немного иная - тен Хагу просто нужен полузащитник другого профиля. Напомним, что бразилец был приобретен у Реала после того, как МЮ не удалось убедить Фрэнки де Йонга перебраться на Олд Траффорд.

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Три звезды Манчестер Юнайтед были выставлены на трансфер
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