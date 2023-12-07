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Почеттино объяснил, почему Челси проиграл Манчестер Юнайтед

Специалист отметил важный фактор в подготовке футболистов.
Сегодня, 15:10
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Главный тренер Челси Маурисио Почеттино высказался о поражении Манчестер Юнайтед (1:2).

Специалист считает, что его команда проиграла из-за усталости.

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"Юнайтед заслужил на победу. В начале матча было тяжело, соперник действовал очень энергично. Мы же играли в воскресенье и имели на подготовку на день меньше. Поэтому, возможно, нам было тяжело начать игру так, как хотелось.

Мы создали достаточно моментов для того, чтобы оставаться в игре. Мы отлично начали второй тайм, но затем пропустили – и дальше было сложно. Мы должны дождаться возвращения всех футболистов и поднять уровень игры. Сейчас идет настоящая борьба, и нам нужны футболисты, которые помогут нам поднять уровень, станут решением проблемы.

Сложно оценивать игру, ведь у соперника был дополнительный день на восстановление.

Нельзя взваливать все на плечи Палмера, он еще очень молод. Он пришел в последний день трансферного окна, чтобы помочь нам. Он забил хороший гол", - приводит слова тренера BBC.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед - Челси.

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