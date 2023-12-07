Эвра: Решфорду будет тяжело вернуться в основу Манчестер Юнайтед
Англичанин сильно сдал в игровом плане.
Бывший защитник Манчестер Юнайтед Патрис Эвра высказался о текущем положении дел форварда Маркуса Рэшфорда в клубе.
"Им нужно было побеждать после катастрофы с Ньюкаслом. Тен Хаг выпустил на поле правильных игроков".
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"Рэшфорду будет тяжело вернуться в основу. Надеюсь, этот состав останется, им нужно будет биться, ребята сыграли очень хорошо сегодня", – сказал Эвра в интервью ВВС.
Напомним, англичанин вышел на поле в матче против Челси лишь на 84-й минуте, не отличившись результативными действиями.
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