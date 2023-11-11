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Рэшфорд побил рекорд легенды МЮ

Маркус вошел в список самых именитых игроков манкунианцев.
Сегодня, 17:26
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Маркус Рэшфорд стал самым молодым игроком МЮ с 250-ю выходами на поле.

Англичанин стал лишь 16-м игроком в истории Юнайтед, кому покорилась эта планка. Кроме того, он единственный игрок в нынешнем составе, который имеет такую статистику.

Ранее самым молодым игроком МЮ, вышедшим в АПЛ 250 раз был Райан Гиггз, он достиг этой отметки в 26 лет и 167 дней, обогнав Уэйна Руни ( 26 лет 195 дней).

Рэшфорд же вышел на поле в 250-й раз менее чем серез две недели после своего дня рождения. В матче против Лутона 11 ноября Маркусу 26 лет и 11 дней.

Ранее также сообщалось, что Русин отличился первым результативным действием за Сандерленд.

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