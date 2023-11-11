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Русин отличился голевой передачей на Беллингема

Это первое результативное действие украинца за "черных котов".
Сегодня, 15:28
Назарий Русин / Сандерленд
Назарий Русин / Сандерленд

Назарий Русин отличился первым результативным действием за Сандерленд.

На 17-й минуте матча против Бирмингема украинец удачно скинул головой мяч Джобу Беллингему, который и забил гол.

Для Назария это первое результативное действие за "черных котов", до этого игрок провел семь матчей без голов или ассистов.

Интересно, что за несколько минут до того Русин мог открыть счет своим голам в Англии, однако попал в штангу.

Ранее также сообщалось, что Гвардиола решил, кто станет преемником Де Брюйне.

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