Хорватский клуб вернул украинского нападающего в Сандерленд
Украинский нападающий Назарий Русин, права на которого принадлежат Сандерленду, покинул Хайдук, за который выступал в аренде во второй части минувшего сезона.
Об этом сообщает официальный сайт хорватского клуба.
Срок аренды 26-летнего украинца подошел к концу, и Хайдук принял решение не продлевать сотрудничество с ним.
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Напомним, что Русин присоединился к хорватской команде в январе этого года и провел в ее составе 17 матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.
Украинский нападающий возвращается в Сандерленд, который по итогам прошлого сезона вернулся в АПЛ. Контракт форварда с английским клубом рассчитан до июня 2027 года.
Ранее сообщалось, что Сандерленд собирается усилиться игроком Челси.
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