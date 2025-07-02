Хорватский клуб вернул украинского нападающего в Сандерленд

Хайдук распрощался с Назарием Русиным после завершения арендного соглашения.

Украинский нападающий Назарий Русин, права на которого принадлежат Сандерленду, покинул Хайдук, за который выступал в аренде во второй части минувшего сезона.

Об этом сообщает официальный сайт хорватского клуба.

Срок аренды 26-летнего украинца подошел к концу, и Хайдук принял решение не продлевать сотрудничество с ним.

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Напомним, что Русин присоединился к хорватской команде в январе этого года и провел в ее составе 17 матчей во всех турнирах, отличившись одной результативной передачей.

Украинский нападающий возвращается в Сандерленд, который по итогам прошлого сезона вернулся в АПЛ. Контракт форварда с английским клубом рассчитан до июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Сандерленд собирается усилиться игроком Челси.

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