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Футбол

Новичок АПЛ усилится игроком Челси

Джордже Петрович станет футболистом Сандерленда.
Сегодня, 17:55       Автор: Василий Медвидь

Английский Сандерленд осуществит дорогостоящий трансфер.

Как сообщает инсайдер Саша Тавольери, «черные коты» близки к трансферу Джордже Петровича. Сумма трансфера составит 25 млн фунтов.

Сербский вратарь подпишет 5-летний контракт. Финансовые детали личного соглашения неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси представил своего новичка.

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