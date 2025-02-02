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Русин отметился ассистом в дебюте за хорватский топ-клуб

Назарий отдал голевую передачу через несколько минут после выхода на поле.
Сегодня, 15:26
Назарий Русин (слева) / Хайдук
Назарий Русин (слева) / Хайдук

Украинский форвард Назарий Русин отметился результативным действием уже в дебюте за Гайдук.

Русин вышел на поле на 46-ой минуте, а уже на 53-ой минуте отметился ассистом.

Назарий отдал голевую передачу на главную звезду клуба Марко Ливайю.

На момент написания новости в матче между Локомотивой Загреб и Гайдуком Сплит продолжается 2-ой тайм. Счет - 2:2.

Напомним, ранее сообщалось, что ключевой игрок Динамо может перейти в топ-чемпионат.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хайдук Назарий Русин

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