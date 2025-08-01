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Футбол

Известный хорватский вингер вернулся на родину

Анте Ребич подписал контракт с Хайдуком.
Сегодня, 13:48       Автор: Игорь Мищук
Анте Ребич / hajduk.hr
Анте Ребич / hajduk.hr

Хорватский вингер Анте Ребич продолжит карьеру на родине, пополнив состав Хайдука.

О переходе 31-летнего футболиста сплитский клуб объявил на своем официальном сайте.

Опытный игрок присоединился к хорватскому клубу в статусе свободного агента, подписав контракт на один сезон - до июня 2026 года.

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В своей новой команде вингер будет выступать под девятым номером.

Напомним, что предыдущим клубом Ребича был итальянский Лечче, в составе которого он провел в минувшем сезоне 28 матчей во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.

Карьеру Ребич начинал на родине в Сплите, после чего также выступал за Фиорентину, РБ Лейпциг, Верону, Айнтрахт Франкфурт, Милан и Бешикташ.

Ранее сообщалось, что Хайдук назначил техническим директором клуба легенду сборной Хорватии.

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