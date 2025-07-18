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Футбол

Легенда сборной Хорватии занял должность в своем бывшем клубе

Иван Ракитич стал техническим директором Хайдука.
Вчера, 23:40       Автор: Андрей Безуглый
Иван Ракитич / hajduk.hr
Иван Ракитич / hajduk.hr

Бывший полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич вернулся в свой бывший клуб.

Напомним, в начале июля Ракитич объявил о завершении карьеры.

Однако уже скоро бывший футболист нашел себе работы - Хайдук взял Ракитича на должность технического директора.

Именно хорватский клуб стал последним в карьере полузащитника, он успел провести 32 матча прежде, чем повесил бутсы на гвоздь.

Ранее также Арсенал представил Нони Мадуэке.

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