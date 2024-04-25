"Он мог бы стать лучшим левым защитником мира": Ракитич подколол на интервью Месси

Хорват восторженно отозвался об игре бывшего партнера по команде.

Бывший хавбек Барселоны Иван Ракитич высказался о Лионеле Месси.

"Он мог бы стать лучшим левым защитником мира, если бы захотел. Он лучший капитан, который дает указания".

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"Он уникален, не похож на других", – сказал хорват в интервью Mundo Deportivo.

В текущем сезоне на счету Месси семь голов и шесть ассистов в шести матчах МЛС.

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