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Бывший форвард МЮ: Месси даже в 80 лет будет лучшим в МЛС

Аргентинец вновь удостоился похвалы.
Сегодня, 19:50
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Джузеппе Росси высказался о влиянии Лионеля Месси на МЛС. 

"Если понаблюдать за ним на поле, то можно увидеть, что он и в 80 лет будет лучшим игроком в МЛС. Всем нравится смотреть на него, потому что он величайший игрок всех времен.

Ожидания от перехода Месси в МЛС не имели ничего общего с выступлениями на поле – все дело в происходящем за его пределами. Речь шла о том, что Месси мог им дать за короткий период пребывания. Доходы от телевизионных прав и продажи взлетели до небес, все идет именно так, как они планировали".

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"Но кто сможет заполнить пустоту в МЛС, когда он захочет повесить бутсы на гвоздь? Мне кажется, это станет проблемой", – сказал Росси в интервью DAZN.

В текущем сезоне на счету 36-летнего аргентинца семь голов и пять ассистов в шести матчах МЛС.

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