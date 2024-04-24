Бывший форвард МЮ: Месси даже в 80 лет будет лучшим в МЛС

Бывший форвард Манчестер Юнайтед Джузеппе Росси высказался о влиянии Лионеля Месси на МЛС.

"Если понаблюдать за ним на поле, то можно увидеть, что он и в 80 лет будет лучшим игроком в МЛС. Всем нравится смотреть на него, потому что он величайший игрок всех времен.

Ожидания от перехода Месси в МЛС не имели ничего общего с выступлениями на поле – все дело в происходящем за его пределами. Речь шла о том, что Месси мог им дать за короткий период пребывания. Доходы от телевизионных прав и продажи взлетели до небес, все идет именно так, как они планировали".

Читай также: Большой мишка: Месси и Суарес с возлюбленными посетили "розовую" вечеринку

"Но кто сможет заполнить пустоту в МЛС, когда он захочет повесить бутсы на гвоздь? Мне кажется, это станет проблемой", – сказал Росси в интервью DAZN.

В текущем сезоне на счету 36-летнего аргентинца семь голов и пять ассистов в шести матчах МЛС.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!