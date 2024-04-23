Большой мишка: Месси и Суарес с возлюбленными посетили "розовую" вечеринку

Звездный дуэт насладился отдыхом после победы в матче МЛС.

В рамках MLS Интер Майами переиграл Нэшвилл (3:1). Дублем и голевой передачей отметился Лионель Месси.

После поединка аргентинец и его партнер по команде Луис Суарес посетили вечеринку.

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Футболисты были на мероприятии вместе со своими супругами.

Особенностью вечеринки было то, что ее символом стал розовый цвет. Также среди декораций был огромный розовый медведь.

Напомним, охранник Месси жестко "спас" футболиста от селфи с фанатом.

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