Запрет на зависимости и резкую смену поведения: Будущий талант Реала имеет контракт со своей девушкой

Будущий форвард мадридского Реала Эндрик и его девушка Габриэли Миранда рассказали об интересных нюансах их отношений.

Пара рассказала о своих взаимоотношениях в подкасте Pod Delas, отметив, что между ними подписан контракт, который регулирует некоторые вопросы.

В частности, Эндрик и Габриэли сказали, что согласно условиям контракта у них существует запрет на различные зависимости, использование определенных слов в разговорах (каких именно не уточняется - прим.) и резкие изменения поведения.

В то же время, парень и его возлюбленная не стали уточнять, предусмотрены ли какие-то штрафы за нарушение условий соглашения между ними.

Напомним, ранее сообщалось, что Эндрик и Габриэли намерены пожениться, но Реал против этого.

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