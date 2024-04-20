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Запрет на зависимости и резкую смену поведения: Будущий талант Реала имеет контракт со своей девушкой

Отношения Эндрика и Габриэли Миранды имеют необычную форму.
Сегодня, 17:32
Эндрик и Габриэли Миранда / www.instagram.com/gabrielymiiranda/ / Getty Images
Эндрик и Габриэли Миранда / www.instagram.com/gabrielymiiranda/ / Getty Images

Будущий форвард мадридского Реала Эндрик и его девушка Габриэли Миранда рассказали об интересных нюансах их отношений.

Пара рассказала о своих взаимоотношениях в подкасте Pod Delas, отметив, что между ними подписан контракт, который регулирует некоторые вопросы.

В частности, Эндрик и Габриэли сказали, что согласно условиям контракта у них существует запрет на различные зависимости, использование определенных слов в разговорах (каких именно не уточняется - прим.) и резкие изменения поведения.

В то же время, парень и его возлюбленная не стали уточнять, предусмотрены ли какие-то штрафы за нарушение условий соглашения между ними.

Напомним, ранее сообщалось, что Эндрик и Габриэли намерены пожениться, но Реал против этого.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эндрик

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