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Футбол

Новичок Реала намерен жениться, но клуб выступает против

Сотрудники "сливочных" попробуют поговорить с родителями Эндрика.
Вчера, 23:30
Эндрик / Getty Images
Эндрик / Getty Images

Эндрик намерен жениться на 21-летней модели, пишет Extra.

Новичок Реала и Габриэла Миранда встречаются с начала 2023 года и уже планируют свадьбу. Однако мадридский Реал выступил против.

Клуб намерен поговорить с родителями игрока, чтобы те его успокоили, а также рассматривают вариант пригласить в Испанию близкого друга футболиста, чтобы тот помогал с адаптацией.

В Реале обеспокоены тем, что Эндрик может последовать пути своих сограждан, которые также приезжали в Европу лишь с любимыми и безо всякой поддержки.

Ранее нередко бразильские игроки сталкивались с ситуацией, когда проблемы с адаптацией накладывались на проблемы в отношениях и все это влияло на игру футболистов.

Также ранее сообщалось, что Реал установил ценник на своего хавбека.

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