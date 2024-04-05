Реал установил ценник на своего хавбека, если тот решит покинуть клуб

Мадридский Реал определился с ценником Браима Диаса, пишет Diario Sport.

Клубу пришлось пойти на такой шаг по целому ряду причин. Во-первых, многие европейские клубы активно интересуются марокканским хавбеком, однако пока без особой конкретики.

А во-вторых, в клубе понимают, что Браим может захотеть покинуть клуб летом. В этом сезоне Диас играл не очень много из-за высокой конкуренции, которая в следующем сезоне станет еще выше.

Также марокканец является одним из самых низкооплачиваемых игроков команды. Так что есть вероятность, что его смогут убедить перейти в другой клуб игровым временем и зарплатой.

Потому Реал решил просто перестраховаться на случай ухода игрока и оценил его в 60 млн евро при оценочной стоимости в 35 млн.

Ранее также сообщалось, что Барселона отклонила предложение по своей звезде.

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