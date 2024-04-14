iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Охранник Месси жестко "спас" футболиста от селфи с фанатом

Забавный эпизод быстро завирусился в Сети.
Вчера, 23:10
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Телохранитель Лионеля Месси решил доказать, что не зря получает свои деньги.

Забавный инцидент произошел во время матча Интер Майами со Спортинг Канзас-Сити. Прямо во время встречи один из фанатов выбежал на поле и помчался к Месси.

Его заметил охранник аргентинца и бросился наперерез, но не успел. Болельщик подошел к Лео и попытался сделать селфи, но тоже не успел.

Охранник успел наконец добежать до нарушителя и грубо снес его с ног. Позднее сообщалось, что с мужчиной все в порядке.

Ранее также сообщалось, что этот матч стал одним из самых посещаемым в истории МЛС.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

Статьи по теме

Голы Месси и Суареса помогли Интер Майами одержать победу в матче МЛС Голы Месси и Суареса помогли Интер Майами одержать победу в матче МЛС
Лионель Месси: статистика-2023/2024 Лионель Месси: статистика-2023/2024
Месси сравнялся с легендарным гольфистом по количеству номинаций на престижную премию Месси сравнялся с легендарным гольфистом по количеству номинаций на престижную премию
Бывший одноклубник Роналду и партнер по сборной Месси поделился воспоминаниями о встрече с ними Бывший одноклубник Роналду и партнер по сборной Месси поделился воспоминаниями о встрече с ними
Помочь журналистам

Видео

Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона
Гол Довбика и дубль Гризмана: видео голов и обзор матча Атлетико - Жирона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:45
Европа23:45
Интер неожиданно упустил победу над Кальяри
Другие страны23:10
Охранник Месси жестко "спас" футболиста от селфи с фанатом
НБА23:04
Михайлюк повторил рекорд карьеры по очкам
Европа22:05
Ман Юнайтед и Тоттенхэм следят за полузащитником из Чемпионшипа
Европа21:49
Трубин неожиданно остался в запасе на матч Чемпионата Португалии
Европа21:23
Защитник Ромы упал на газон, схватившись за сердце
Европа21:09
Бавария не планирует назначать Зидана
Европа20:54
Байер установил новый рекорд среди топ-5 лиг
Европа20:30
Арсенал неожиданно проиграл Астон Вилле и уступил лидерство Ман Сити
Европа20:25
Байер - чемпион Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK