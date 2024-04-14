Охранник Месси жестко "спас" футболиста от селфи с фанатом

Телохранитель Лионеля Месси решил доказать, что не зря получает свои деньги.

Забавный инцидент произошел во время матча Интер Майами со Спортинг Канзас-Сити. Прямо во время встречи один из фанатов выбежал на поле и помчался к Месси.

Его заметил охранник аргентинца и бросился наперерез, но не успел. Болельщик подошел к Лео и попытался сделать селфи, но тоже не успел.

Охранник успел наконец добежать до нарушителя и грубо снес его с ног. Позднее сообщалось, что с мужчиной все в порядке.

Ранее также сообщалось, что этот матч стал одним из самых посещаемым в истории МЛС.

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