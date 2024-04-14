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Выездной матч Интер Майами стал одним из самых посещаемых в истории МЛС

Зрители в Канзас-Сити сполна воспользовались возможностью и родную команду поддержать, и на звезд посмотреть.
Сегодня, 17:03
Заполненная арена Спортинг Канзас-Сити / Getty Images
Заполненная арена Спортинг Канзас-Сити / Getty Images

В рамках очередного игрового дня в МЛС Спортинг Канзас-Сити в напряженном матче проиграл Интер Майами благодаря голам Луиса Суареса и Лионеля Месси.

Как сообщила позже пресс-служба лиги, данный поединок стал четвертым самым посещаемым в истории чемпионата. Игру на домашнем стадионе Спортинга посетило 72 тысячи 610 болельщиков.

Абсолютный рекорд по посещаемости был установлен чуть меньше года назад, когда Лос-Анджелес Гэлакси на своем поле принял соседей по городу Лос-Анджелес ФК. Эта игра собрала 82 тысячи 110 фанатов.

Отметим, что Интер Майами с 15 очками в активе сейчас лидирует в восточной конференции, а Спортинг Канзас-Сити в западной конференции идет с 10 очками на 8 позиции.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЛС интер майами

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Выездной матч Интер Майами стал одним из самых посещаемых в истории МЛС
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