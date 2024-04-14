Голы Месси и Суареса помогли Интер Майами одержать победу в матче МЛС

Аргентинец еще и записал на свой счет результативную передачу.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, Интер Майами в матче регулярного чемпионата МЛС встречался на выезде со Спортинг Канзас-Сити.

Команда Херардо Мартино сумела одержать победу со счетом 3:2 благодаря результативным действиям своих звездных исполнителей.

Интер пропустил первым уже на шестой минуте встречи от Эрика Томми, но вскоре отыгрался усилиями Диего Гомеса, которому ассистировал Лионель Месси.

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В начале второго тайма аргентинец забил уже сам, поразив верхний угол ворот роскошным дальним ударом из-за пределов штрафной. Спортинг ответил на это вторым голом Томми, но все же победу гостям принес результативный удар Луиса Суареса на 71-й минуте матча.

Украинского защитника Интера Сергея Кривцова не было в заявке на поединок, поскольку он продолжает восстанавливаться от повреждения подколенного сухожилия.

Интер Майами с 15 очками после девяти сыгранных матчей возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции МЛС, имея равное количество баллов с Нью-Йорк Ред Буллз, но на одну игру больше.

Ранее сообщалось, что Месси сравнялся с легендарным гольфистом по количеству номинаций на престижную премию.

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