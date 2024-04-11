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Интер Майами из Месси без шансов вылетели из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Самый хайповый клуб полушария покинул турнир.
Сегодня, 08:45
getty images
getty images

В ответном матче Кубка чемпионов КОНКАКАФ Интер Майами уступил мексиканскому клубу Монтерей со счетом 1:3, при этом свой гол "розовые" забили только в самой концовке встречи.

Первый гол мексиканцы забили после ужасающей ошибки голкипера, а во втором тайме еще дважды поразили ворота Месси и компании.

Интер отыграл один мяч – забил хавбек Гомес после подачи Лео со штрафного, но этот гол ничего в противостоянии не решал, ведь Майами проиграли и первый матч (1:2). Но еще перед этим голом произошло удаление Хорди Альбы, получившего вторую желтую карточку.

Отметим, что украинский легионер американского клуба Сергей Кривцов отсутствовал в заявке на матч.

Монтерей – Интер Майами 3:1 (первый матч 2:1)

Голы: Васкес, 31, Бертраме, 58, Гальярдо, 64 – Гомес, 85

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