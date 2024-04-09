iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси сравнялся с легендарным гольфистом по количеству номинаций на престижную премию

Теперь у обоих по 8.
Сегодня, 20:05
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Известный фонд Laureus Sports for Good, спонсорами которого являются в частности такие компании, как Mercedes и Mitsubishi опубликовал список претендентов на номинации лучший спортсмен года и лучшая спортсменка.

В список номинантов на лучшего спортсмена года попал Лионель Месси, для которого это уже восьмая номинация. Он делит первое место вместе с легендарным американским гольфистом Тайгером Вудсом.

При этом, стоит отметить, что наибольшее количество побед, а именно 5 получил швейцарец Роджер Федерер.

Читай также: Бывший одноклубник Роналду и партнер по сборной Месси поделился воспоминаниями о встрече с ними

Среди других номинантов такие спортсмены, как: легкоатлет Ноа Лайлс, пилот Формулы 1 Макс Ферстаппен, теннисист Новак Джокович и нападающий Манчестер Сити и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд.

Среди девушек-спортсменок номинированы теннисистка Ига Швьонтек, полузащитница Барселоны и женской сборной Испании по футболу Айтана Бонмати, легкоатлетки Шерика Джексон из Ямайки, Фейт Кипьегон из Кении, Ша'Карри Ричардсон из США и американская лыжница Микаэла Шифрин.

Вручение наград состоится в конце мая в Монте-Карло.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Тайгер Вудс

Статьи по теме

Бывший одноклубник Роналду и партнер по сборной Месси поделился воспоминаниями о встрече с ними Бывший одноклубник Роналду и партнер по сборной Месси поделился воспоминаниями о встрече с ними
Тренер Интер Майами - о голе Месси: Для Лео это обычное дело Тренер Интер Майами - о голе Месси: Для Лео это обычное дело
Лионель Месси: статистика-2023/2024 Лионель Месси: статистика-2023/2024
Месси вернулся после травмы и забил за Интер Майами Месси вернулся после травмы и забил за Интер Майами
Помочь журналистам

Видео

Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ
Шикарный гол Ярмоленко и ошибка Нещерета: видео голов и обзор матча Динамо - ЛНЗ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина опустилась, Завацкая солидно поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер преследует Джоковича, Сачко поднялся
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов22:12
Клуб Серии А посмеялся над прогнозом искусственного интеллекта на победителей ЛЧ в ближайшие 80 лет
Украина21:59
Юношеская сборная Украины обыграла в спарринге будущего соперника на Евро-2024
Европа21:45
Несколько топ-клубов АПЛ интересуются Судаковым
Европа21:15
Зинченко - в запасе на игру против Баварии
Бокс20:59
"Такое случается": Промоутер стал на защиту Фьюри, из-за рассечения которого перенесли бой с Усиком
Лига Чемпионов20:39
Лунин - в старте на матч против Ман Сити
Украина20:34
Упущенное Днепром-1 преимущество и камбэк Зари в обзоре матча УПЛ
Другие страны20:05
Месси сравнялся с легендарным гольфистом по количеству номинаций на престижную премию
Украина19:52
Женская сборная Украины уступила во втором матче квалификации Евро-2025
Европа19:30
Экс-защитник Арсенала: Эта команда похожа на ту, которая дошла до финала Лиги чемпионов в 2006
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK