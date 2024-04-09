Месси сравнялся с легендарным гольфистом по количеству номинаций на престижную премию

Теперь у обоих по 8.

Известный фонд Laureus Sports for Good, спонсорами которого являются в частности такие компании, как Mercedes и Mitsubishi опубликовал список претендентов на номинации лучший спортсмен года и лучшая спортсменка.

В список номинантов на лучшего спортсмена года попал Лионель Месси, для которого это уже восьмая номинация. Он делит первое место вместе с легендарным американским гольфистом Тайгером Вудсом.

При этом, стоит отметить, что наибольшее количество побед, а именно 5 получил швейцарец Роджер Федерер.

Читай также: Бывший одноклубник Роналду и партнер по сборной Месси поделился воспоминаниями о встрече с ними

Среди других номинантов такие спортсмены, как: легкоатлет Ноа Лайлс, пилот Формулы 1 Макс Ферстаппен, теннисист Новак Джокович и нападающий Манчестер Сити и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд.

Среди девушек-спортсменок номинированы теннисистка Ига Швьонтек, полузащитница Барселоны и женской сборной Испании по футболу Айтана Бонмати, легкоатлетки Шерика Джексон из Ямайки, Фейт Кипьегон из Кении, Ша'Карри Ричардсон из США и американская лыжница Микаэла Шифрин.

Вручение наград состоится в конце мая в Монте-Карло.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!