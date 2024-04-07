Бывший одноклубник Роналду и партнер по сборной Месси поделился воспоминаниями о встрече с ними

Нападающий сборной Аргентины Матиас Соуле, который принадлежит Ювентусу, но на правах аренды выступает за Фрозиноне, поделился воспоминаниями о своих встречах с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

По словам Соуле, оба великих игрока оказались довольно простыми людьми в общении.

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"Я был удивлен тем, насколько хорошим человеком является Криштиану. Я его не знал, но слышал, что о нем говорили. Он гений. Помню, как-то мы пошли есть, а он сел возле меня, я с ним вообще не разговаривал. Они все ушли, а он продолжал говорить: о машинах, которые у него были, о том, каким был Мадрид.

Однажды в сборной я приехал позже, и когда я зашел в комнату, Месси вышел исключительно для того, чтобы поздороваться. Я сказал, что больше никогда не буду мыть руки. Я мало говорил, но сразу видно, что они хорошие люди", - заявил Матиас.

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