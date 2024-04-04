"Ими нужно наслаждаться": Игрок Барселоны высказался о сравнении Месси с Роналду
Форвард сборной Португалии и испанской Барселоны Жоау Фелиш поделился мыслями о конкуренции между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
По словам футболиста, Лео и Криштиану не стоит сравнивать, а надо просто наслаждаться их игрой пока это возможно.
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"Месси и Криштиану не нужно сравнивать, ими нужно наслаждаться.
Выбрать одного из них очень сложно, они оба сделали так много в футболе, что кому-то другому будет очень трудно повторить их достижения.
Я не видел лучших за них футболистов. Каждый мальчик в моем детстве мечтал быть, как они. Я сам равнялся на Роналду и Месси. Теперь я играю в одной команде с Криштиану", - цитирует слова нападающего издание Jijantes FC.
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