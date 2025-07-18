Арсенал официально представил очередного новичка
Нони Мадуэке стал частью "канониров".
Арсенал официально представил Нони Мадуэке.
Напомним, что трансфер англичанина обошелся лондонцам в 50 млн фунтов.
Сам игрок подписал контракт предполоижетельно до 2030 года, клуб просто назвал соглашение долгосрочным.
Это уже отличная команда с четкой идентичностью. Я с нетерпением жду возможности привнести свой стиль и постараться максимально помочь ребятам сделать следующий шаг.
Я разговаривал с Деком Райсом, Майлзом Льюисом-Скелли, Букайо Сака, даже с Юррьеном Тимбером, и все они говорят замечательные вещи о клубе и здешней культуре, о том, какая здесь теплая и семейная атмосфера.
Я очень рад стать частью семьи Арсенала
Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед начал переговоры по голкиперу.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!