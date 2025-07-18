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Арсенал официально представил очередного новичка

Нони Мадуэке стал частью "канониров".
Сегодня, 20:37       Автор: Андрей Безуглый
Нони Мадуэке / arsenal.com
Нони Мадуэке / arsenal.com

Арсенал официально представил Нони Мадуэке.

Напомним, что трансфер англичанина обошелся лондонцам в 50 млн фунтов.

Сам игрок подписал контракт предполоижетельно до 2030 года, клуб просто назвал соглашение долгосрочным.

Это уже отличная команда с четкой идентичностью. Я с нетерпением жду возможности привнести свой стиль и постараться максимально помочь ребятам сделать следующий шаг.

Я разговаривал с Деком Райсом, Майлзом Льюисом-Скелли, Букайо Сака, даже с Юррьеном Тимбером, и все они говорят замечательные вещи о клубе и здешней культуре, о том, какая здесь теплая и семейная атмосфера.

Я очень рад стать частью семьи Арсенала

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед начал переговоры по голкиперу.

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