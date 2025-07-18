Манчестер Юнайтед начал переговоры по талантливому вратарю

Манчестер Юнайтед может выкупить Сенне Ламменса, пишет Бен Джейкобс.

23-летний голкипер Антверпена интересен манкунианцам уже давно, зимой уже ходили слухи о переговорах с бельгийцем.

Однако, как пишет инсайдер, Манчестер Юнайтед начал переговоры только этим летом. Но так как клуб работал над трансфером Мбемо, переговоры по Ламменсу были поставлены на паузу.

Теперь же, когда переход камерунца согласован, манкунианцы могут продолжить трансферную кампанию. Хотя часть источников утверждает, что приоритет клуба - форвард.

Ранее также сообщалось, что кипер Манчестер Сити может покинуть клуб.

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