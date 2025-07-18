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Турецкий топ-клуб намерен подписать лидера Манчестер Сити

Галатасарай хочет приобрести Эдерсона.
Сегодня, 17:20       Автор: Василий Медвидь

Турецкий Галатасарай нашел потенциальную замену своей легенде Фернандо Муслери.

Как сообщает местная пресса, "желто-красные" хотят подписать Эдерсона из Манчестер Сити. Клуб направил предложение манкунианцам в размере 3 млн евро.

Детали возможных переговоров между стамбульцами и бразильским вратарем пока неизвестны.

В прошлом сезоне Эдерсон провел 40 матчей, из которых в 13 сохранил ворота «сухими».

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Сити продал своего таланта.

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