Экс-игрок Барселоны вернулся на родину, покинув Саудовскую Аравию

Впервые в своей карьере Иван Ракитич поиграет в чемпионате Хорватии.

Хайдук на своем официальном сайте объявил о переходе Ивана Ракитича.

Коллектив из Сплита подписал с полузащитником однолетний контракт с возможностью продления еще на один года.

За трансфер 36-летнего игрока хорватский клуб не заплатил ни цента - он покинул саудовский Аль-Шабаб бесплатно.

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Примечательно, что за всю свою карьеру Ракитич ни разу не выступал в родном чемпионате, так как заниматься футболом он начал в швейцарском Мелин-Рибурге, после чего перешел в Базель, за который и дебютировал на взрослом уровне.

После периода в Швейцарии Иван Ракитич поиграл за Шальке, Севилью и Барселону. На старте сезона-2020/21 он вернулся в Андалусию, а в январе 2024 года он бесплатно ушел в Аль-Шабаб.

Напомним, что за последние полгода в Хайдуке оказались Никола Калинич, который уже занимает должность спортивного директора клуба, Иван Перишич и Дженнаро Гаттузо, возглавивший хорватский клуб этим летом.

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