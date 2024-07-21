Марсель приблизился к закрытию сделки по хавбеку Тоттенхэма

Еще один игрок сменит Туманный Альбион на Лазурный берег.

Марсель продолжает работу по комплектации состава под нужды нового главного тренера в лице Роберто Де Дзерби.

Как сообщает Фабрицио Романо, провансальцы практически договорились с Тоттенхэмом о трансфере Пьера-Эмиля Хойбьерга - клубам осталось согласовать последние детали.

При этом, по информации источника, французский коллектив уже обсудил с 28-летним хавбеком условия личного контракта.

В прошедшем сезоне Пьер-Эмиль Хойбьерг потерял место в основном составе "шпор" в результате появления Ангелоса Постекоглу на посту главного тренера.

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Это привело к тому, что датчанин сыграл в 39 матчах, в большинстве случаев выходя на замену (1486 минут). За это время он не успел отметиться результативными действиями.

Он также вышел в основном составе сборной Дании во всех четырех ее играх на Евро-2024.

Напомним, что недавно Марсель приобрел у Манчестер Юнайтед Мэйсона Гринвуда, который реанимировал свою карьеру за счет аренды в Хетафе.

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