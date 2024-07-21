iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Марсель приблизился к закрытию сделки по хавбеку Тоттенхэма

Еще один игрок сменит Туманный Альбион на Лазурный берег.
Сегодня, 07:35
Пьер-Эмиль Хойбьерг / Getty Images
Пьер-Эмиль Хойбьерг / Getty Images

Марсель продолжает работу по комплектации состава под нужды нового главного тренера в лице Роберто Де Дзерби.

Как сообщает Фабрицио Романо, провансальцы практически договорились с Тоттенхэмом о трансфере Пьера-Эмиля Хойбьерга - клубам осталось согласовать последние детали.

При этом, по информации источника, французский коллектив уже обсудил с 28-летним хавбеком условия личного контракта.

В прошедшем сезоне Пьер-Эмиль Хойбьерг потерял место в основном составе "шпор" в результате появления Ангелоса Постекоглу на посту главного тренера.

Читай также: Тоттенхэм отказался отпускать своего футболиста в Серию А

Это привело к тому, что датчанин сыграл в 39 матчах, в большинстве случаев выходя на замену (1486 минут). За это время он не успел отметиться результативными действиями.

Он также вышел в основном составе сборной Дании во всех четырех ее играх на Евро-2024.

Напомним, что недавно Марсель приобрел у Манчестер Юнайтед Мэйсона Гринвуда, который реанимировал свою карьеру за счет аренды в Хетафе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: марсель тоттенхэм Пьер Хейбьерг

Статьи по теме

Тоттенхэм отказался отпускать своего футболиста в Серию А Тоттенхэм отказался отпускать своего футболиста в Серию А
Гринвуд в ближайшее время сменит Манчестер Юнайтед на Марсель Гринвуд в ближайшее время сменит Манчестер Юнайтед на Марсель
Наполи может перехватить у Марселя игрока Манчестер Юнайтед Наполи может перехватить у Марселя игрока Манчестер Юнайтед
Милан намерен усилить линию обороны бывшим защитником Барселоны Милан намерен усилить линию обороны бывшим защитником Барселоны
Помочь журналистам

Видео

Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан
Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров

Последние новости

Сборные11:04
Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан
Бокс10:59
"Обратный отсчет начинается": Тайсон отреагировал на победу Пола
Европа10:40
Эвертон "не приветствует" новые предложения Манчестер Юнайтед по Брантвейту
Бокс10:35
Пол остановил звезду боев на голых кулаках перед поединком с Тайсоном
Европа10:00
Реал готов отпустить Лунина в другой клуб за определенную сумму
Бокс09:55
Бокс: расписание боев
Бокс09:48
Накатани быстро уничтожил претендента на его чемпионский титул
Европа09:34
Невеста подождет: лидер сборной Италии раздавал автографы и фотографировался прямо во время свадьбы
Формула 108:51
Ферстаппен: Некоторым в Ред Булл нужно проснуться - не все понимают нынешнюю ситуацию
Европа08:27
Бенфика подтвердила ведение переговоров с Атлетико по Феликсу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK