iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тоттенхэм отказался отпускать своего футболиста в Серию А

Эмерсон Ройал уже согласовал контракт с Миланом.
Сегодня, 10:40
Эмерсон Роял / Getty Images
Эмерсон Роял / Getty Images

Тоттенхэм отказался продать Милану Эмерсона Ройала, пишет BBC.

"Россонери" предложили за бразильца 10 млн евро, но получили отказ. Тоттенхэм хочет получить минимум вдвое больше - 20 млн евро.

При этом Милан уже согласовал с защитником контракт, и переговоры с клубом - последний шас на пути к трансферу.

Кроме того, "шпоры" хотят  оставить Эмерсона в клубе, в прошлом сезоне бразилец провел 24 игры, в которых отличился одним голом и четырьмя ассистами.

Однако, если Милан все же согласится на 20 млн евро, то "шпоры" подпишут на замену 22-летнего Брадле Локо из Бреста.

Ранее также сообщалось, что Рома наконец продала ненужного хавбека.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан тоттенхэм

Статьи по теме

Защитник Милана не соглашается на переход в Бешикташ, ожидая предложения из АПЛ Защитник Милана не соглашается на переход в Бешикташ, ожидая предложения из АПЛ
Капитан сборной Испании на Евро подтвердил, что сменит клубную прописку Капитан сборной Испании на Евро подтвердил, что сменит клубную прописку
Хавбек сборной Франции подтвердил свой интерес к итальянскому гранду Хавбек сборной Франции подтвердил свой интерес к итальянскому гранду
Милан может приобрести форварда сборной Германии Милан может приобрести форварда сборной Германии
Помочь журналистам

Видео

Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024
Триумфальные голы Испании в видеообзоре финала Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Олимпийские игры12:19
Тяжелая атлетика на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
Бокс12:17
"Он один из лучших": Рой Джонс расхвалил следующего соперника Ломаченко
Олимпийские игры12:17
Брейкинг на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
Олимпийские игры12:01
Настольный теннис на Олимпиаде-2024: расписание, результаты и состав сборной Украины
Европа11:52
Мбаппе назвал человека, который повлиял на его переход в Реал
Европа11:27
Челси выпустил заявление касательно расистского скандала
Бокс11:02
Раскрыты детали драки Чисоры с курьером
Европа10:40
Тоттенхэм отказался отпускать своего футболиста в Серию А
Европа10:32
Бавария показала гостевую экипировку: новые формы футбольных команд
Европа10:12
Лунин сделал очаровательный подарок своей возлюбленной
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK