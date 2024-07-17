Тоттенхэм отказался отпускать своего футболиста в Серию А

Эмерсон Ройал уже согласовал контракт с Миланом.

Тоттенхэм отказался продать Милану Эмерсона Ройала, пишет BBC.

"Россонери" предложили за бразильца 10 млн евро, но получили отказ. Тоттенхэм хочет получить минимум вдвое больше - 20 млн евро.

При этом Милан уже согласовал с защитником контракт, и переговоры с клубом - последний шас на пути к трансферу.

Кроме того, "шпоры" хотят оставить Эмерсона в клубе, в прошлом сезоне бразилец провел 24 игры, в которых отличился одним голом и четырьмя ассистами.

Однако, если Милан все же согласится на 20 млн евро, то "шпоры" подпишут на замену 22-летнего Брадле Локо из Бреста.

Ранее также сообщалось, что Рома наконец продала ненужного хавбека.

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