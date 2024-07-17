Блан подписал в Аль-Иттихад очередного француза

Хуссем Ауар в 26 лет отправился в саудовский чемпионат.

Саудовский Аль-Иттихад объявил о трансфере французского хавбека.

Команду Лорана Блана пополнил бывший игрок Ромы Хуссем Ауар, за которого "тиграм" пришлось выложить 12 млн евро.

Отметим, что специалист хорошо знает хавбека, с которым он работал в Лионе.

Ауар - воспитанник Лиона, одно время считался большим талантом, но уже к 25 годам деградировал и был отпущен свободным агентом. В Роме ни при Моуринью, ни при де Росси не смог выбороть место в стартовом составе.

Также в 2023 году Хуссем решил сменить футбольное гражданство с французского на алжирское благодаря тому, что его родители - алжирские мигранты, а резкий спад формы закрыл для него дорогу в Les Bleus.

Ранее также сообщалось, что защитник Милана отказался от перехода в Турцию.

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