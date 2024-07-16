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Защитник Милана не соглашается на переход в Бешикташ, ожидая предложения из АПЛ

Фоде Балло-Туре хочет вернуться в Англию.
Сегодня, 22:18
Фоде Балло-Туре / Getty Images
Фоде Балло-Туре / Getty Images

Милан работает не только над входящими трансферами, но и над исходящими.

Как сообщает журналист Relevo Маттео Моретто, "россонери" достигли соглашения с Бешикташем о трансфере Фоде Балло-Туре.

Однако, по информации источника, в переговорах возникла серьезная проблема. Дело в том, что сам защитник пока что не дал своего согласия на переезд в Турцию.

Это связано с тем, что он все еще ожидает предложения из АПЛ, так как он хочет вернуться в Англию, где он провел весь прошлый сезон в составе Фулхэма на правах аренды.

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Контракт Балло-Туре с Миланом завершится через год, поэтому "дьяволы" торопятся продать игрока, чтобы не упустить его бесплатно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан бешикташ АПЛ

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