Милан может приобрести форварда сборной Германии

Милан интересуется форвардом Боруссии и сборной Германии Никласом Фюллькругом, пишет Джанлука Ди Марцио.

После покупки Серу Гирасси Фюллькруг решил покинуть "шмелей" и начал поиски нового клуба.

Милан же, в свою очередь, уже ведет переговоры с Альваро Моратой, которому был предложен четырехлетний контракт.

Однако переговоры с испанцем никак не мешают возможному трансферу Фюллькруга. Трансфермаркт оценивает 31-летнего немца в 15 млн евро.

В прошлом сезоне Фююлькруг провел 46 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 10 ассистов.

Ранее также сообщалось, что лидер Лацио перебрался в турецкий чемпионат.

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