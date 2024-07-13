Милан может приобрести форварда сборной Германии
Никлас Фюллькруг недоволен новой ролью в клубе.
Милан интересуется форвардом Боруссии и сборной Германии Никласом Фюллькругом, пишет Джанлука Ди Марцио.
После покупки Серу Гирасси Фюллькруг решил покинуть "шмелей" и начал поиски нового клуба.
Милан же, в свою очередь, уже ведет переговоры с Альваро Моратой, которому был предложен четырехлетний контракт.
Однако переговоры с испанцем никак не мешают возможному трансферу Фюллькруга. Трансфермаркт оценивает 31-летнего немца в 15 млн евро.
В прошлом сезоне Фююлькруг провел 46 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 10 ассистов.
Ранее также сообщалось, что лидер Лацио перебрался в турецкий чемпионат.
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