Турецкий клуб подписал экс-форварда сборной Италии

Бешикташ объявил о подписании нападающего Лацио Чиро Иммобиле.

Напомним, 34-летний итальянец провел в Риме восемь сезонов, однако решил покинуть клуб из-за отношения фанатов.

Всего три млн евро потребовалось Бешикташу, чтобы переманить к себе забивного нападающего. И еще шесть млн евро зарплаты.

Иммобиле подписал с турецким клубом двухлетний контракт без опции продления.

Ранее также сообщалось, что легедна сборной Франции возглавил саудовский клуб.

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