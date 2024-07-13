Турецкий клуб подписал экс-форварда сборной Италии
Чиро Иммобиле покинул Лацио.
Бешикташ объявил о подписании нападающего Лацио Чиро Иммобиле.
Напомним, 34-летний итальянец провел в Риме восемь сезонов, однако решил покинуть клуб из-за отношения фанатов.
Всего три млн евро потребовалось Бешикташу, чтобы переманить к себе забивного нападающего. И еще шесть млн евро зарплаты.
Иммобиле подписал с турецким клубом двухлетний контракт без опции продления.
Ранее также сообщалось, что легедна сборной Франции возглавил саудовский клуб.
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