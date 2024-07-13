Легенда сборной Франции возглавил саудовский клуб
Лоран Блан - новый тренер Аль-Иттихада.
Именитый французский специалист Лоран Блан возглавил Аль-Иттихад.
Контракт с французом подписан на два года с опцией продления ещё на сезон. В Саудовской Арави,и Блан будет получать по информации 10 млн евро за сезон.
Также для тренера предусмотрен бонус в 8 млн евро, если выиграет саудовскую лигу.
Ранее Лоран Блан становился чемпионом Франции с Бордо и ПСЖ, а также тренировал сборную Франции.
Отметим,ьчто последний год француз провел без работы, после своего ухода из Лиона.
Ранее также решилась судьба одной из звезд Ан-Насра.
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