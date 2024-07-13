Легенда сборной Франции возглавил саудовский клуб

Именитый французский специалист Лоран Блан возглавил Аль-Иттихад.

Контракт с французом подписан на два года с опцией продления ещё на сезон. В Саудовской Арави,и Блан будет получать по информации 10 млн евро за сезон.

Также для тренера предусмотрен бонус в 8 млн евро, если выиграет саудовскую лигу.

Ранее Лоран Блан становился чемпионом Франции с Бордо и ПСЖ, а также тренировал сборную Франции.

Отметим,ьчто последний год француз провел без работы, после своего ухода из Лиона.

Ранее также решилась судьба одной из звезд Ан-Насра.

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