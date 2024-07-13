Опредилалась судьба Мане в Ан-Насре

Сенегалец дал четкий ответ по поводу своего будущего.

Футболист сборной Сенегала Садио Мане продолжит выступать в Саудовской Аравии.

Футбольный агент 32-летнего нападающего рассказал, что его клиента все устраивает в Ан-Насре.

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"Не было никаких встреч с клубами по Садио. Он готовится к сезону с Ан-Насром.

Он не намерен уходить. Клуб очень доволен им", - приводит слова агента Фабрицио Романо в Twitter.

Напомним, Мане перешел в саудовский клуб летом прошлого года за 30 млн евро из Баварии. Он провел 46 игр, в которых 17 голов и сделал 11 ассистов.

Ранее Ан-Наср определился с судьбой Роналду.

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