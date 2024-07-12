Роналду, Мбаппе, Лунин: представлен рейтинг главных разочарований Евро-2024

Авторитетный портал GiveMeSport составил список футболистов, которые больше всего разочаровали на Евро-2024.

На первом месте оказался капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, который не забил ни одного гола, отдав всего одну голевую передачу.

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Второе место занял игрок сборной Франции Килиана Мбаппе - забил один гол на турнире (с пенальти). Третью строчку замкнул бельгиец Ромелу Лукаку.

На восьмой строчке оказался украинский вратарь Андрей Лунин, который пропустил три мяча в матче против Румынии (0:3).

Топ-10 футболистов, которые больше всего разочаровали на Евро-2024:

Криштиану Роналду Килиан Мбаппе Ромелу Лукаку Антуан Гризманн Мануэль Нойер Жоржиньо Александар Митрович Андрей Лунин Трент Александер-Арнольд Йошко Гвардиол

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