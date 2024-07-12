Роналду, Мбаппе, Лунин: представлен рейтинг главных разочарований Евро-2024
Украинский вратарь оказался в списке "избранных".
Авторитетный портал GiveMeSport составил список футболистов, которые больше всего разочаровали на Евро-2024.
На первом месте оказался капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, который не забил ни одного гола, отдав всего одну голевую передачу.
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Второе место занял игрок сборной Франции Килиана Мбаппе - забил один гол на турнире (с пенальти). Третью строчку замкнул бельгиец Ромелу Лукаку.
На восьмой строчке оказался украинский вратарь Андрей Лунин, который пропустил три мяча в матче против Румынии (0:3).
Топ-10 футболистов, которые больше всего разочаровали на Евро-2024:
- Криштиану Роналду
- Килиан Мбаппе
- Ромелу Лукаку
- Антуан Гризманн
- Мануэль Нойер
- Жоржиньо
- Александар Митрович
- Андрей Лунин
- Трент Александер-Арнольд
- Йошко Гвардиол
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