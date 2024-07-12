Лунин: На Евро я допустил две ошибки

Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин дал интервью изданию Marca.

В разговоре с испанскими журналистами Лунин подвел персональные итоги Евро-2024 и высказался об игре "желто-голубых" на этом турнире.

По словам Лунина, во втором и третьем матче коллектив Сергея Реброва играл значительно лучше чем с Румынией, поэтому, заслужили больше.

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"С тех пор как началась война, футбол для страны стал особенным, потому что миллионы украинцев следят за нами и хотят немного радости. Перед играми нам присылали видео, фото, аудио, флаги. Также мы видели, как солдаты смотрели матчи в камуфляже в окопах с оружием. Мы смотрели эти видео и слышали боевые крики и выстрелы, но они смотрели игру. Это взволновало нас, вызвало у нас мурашки по коже, но также усилило давление.

Сначала нам нужно было пройти плей-офф отбора в марте, и мы это сделали. Мы хотели подарить людям радость выхода в плей-офф финальной стадии турнира, поблагодарить бойцов, которые нас защищают. Нам очень обидно, что этого не произошло, потому что с футболом, который мы показали во втором и третьем матчах, мы заслуживали большего".

Также Андрей признал, что совершил две ошибки, которые привели к голам в первом матче группового этапа.

"Совершенно очевидно, что я допустил две ошибки. Первая ошибка является технической, и я думаю, что она может произойти, но это ошибка. Я знаю, что такое ошибка вратаря и ошибка нападающего. Ошибка вратаря - это гол на 90%. Второй гол был неудачным, потому что я не увидел, как мяч вылетел, а затем потерял его из виду на полпути, потому что защитник собирался уклониться от него. Я прыгнул вслепую, но промахнулся. И именно поэтому в конце игры я пошел извиняться, это меньшее, что я мог сделать. Я извинился и продолжил работу", - заявил вратарь.

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