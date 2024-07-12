Лунин сделал заявление по поводу своего будущего в Реале

Украинский вратарь Реала Андрей Лунин высказался о своем будущем.

Футболист сделал загадочное заявление, так и не дав четкого ответа.

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"Останусь ли я в Реале? Посмотрим, посмотрим...", – сказал Лунин.

Контракт украинца с мадридским клубом истекает летом 2025 года.

В прошлом сезоне Андрей провел за Реал 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее Реал официально объявил дату презентации Мбаппе.

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