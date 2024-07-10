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Реал выдвинул жесткий ультиматум Лунину

Украинец узнал дату, до которой он должен принять решение.
Сегодня, 08:30
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Вратарь Реала Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Defensa Central, 25-летний украинец до сих пор не определился со своим будущим в составе "сливочных".

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Руководство Реало больше не намерено ждать. Если Лунин не сообщит свое решение до 15 июля, то клуб продасть его.

В прошлом сезоне Андрей провел за Реал 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что Довбик принял окончательное решение по поводу своего будущего.

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