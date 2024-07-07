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Реал уверен в подписании звезды Байера этим летом

Еще один молодой талант может переехать на Сантьяго Бернабеу.
Сегодня, 11:58
Флориан Вирц / Getty Images
Флориан Вирц / Getty Images

Мадридский Реал уверен, что этим летом подпишет атакующего полузащитника леверкузенского Байера Флориана Вирца, сообщает ESPN со ссылкой на испанское издание Sport.

По информации источника, "бланкос" намерены использовать свои прочные отношения с немцами для достижения соглашения по поводу гонорара за 21-летнего футболиста.

В то же самое время на Сантьяго Бернабеу есть оптимизм, что клубу удастся убедить хавбека переехать в Мадрид.

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Сообщается, что на игрока сборной Германии также претендует Барселона, однако из-за не самого простого финансового положения вероятность трансфера игрока в Каталонию крайне мала, так как за его переход нужно будет выложить примерно 150 миллионов евро.

Напомним, что Флориан Вирц завершил выступления на чемпионате Европы-2024 после того, как Германии проиграла Испании (1:2) в рамках четвертьфинала.

 

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