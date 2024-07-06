iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал впечатлен выступлениями защитника Баварии на международной арене

Дэвис все же может оказаться летом в Мадриде.
Вчера, 22:22
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Реал продолжит попытки подписать Альфонсо Дэвиса после Кубка Америки. Об этом сообщает издание As.

Защитник Баварии играет за сборную Канады на этом турнире. По окончании Кубка Америки мадридцы оценят возможность его приобретения этим летом или в следующем году, когда Дэвис может стать свободным агентом.

Читай также: Борнмут Забарного нацелился на игрока Реала

По данным источника, Реал крайне впечатлен его прогрессом и игрой на турнире.

В свою очередь Бавария готова рассматривать предложения по трансферу, если сумма достигнет 50 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Реал Мадрид альфонсо дэвис

Статьи по теме

ПСЖ хочет усилить состав одним из ключевых игроков Баварии ПСЖ хочет усилить состав одним из ключевых игроков Баварии
Бавария согласовала контракт с футболистом сборной Нидерландов Бавария согласовала контракт с футболистом сборной Нидерландов
Один из лидеров Баварии согласился на переход в Манчестер Юнайтед Один из лидеров Баварии согласился на переход в Манчестер Юнайтед
Одно из открытий Евро-2024 прокомментировал слухи о переходе в Баварию Одно из открытий Евро-2024 прокомментировал слухи о переходе в Баварию
Помочь журналистам

Видео

Видеообзор игры и серии пенальти в матче Англия - Швейцария
Видеообзор игры и серии пенальти в матче Англия - Швейцария

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров
Евро-2024: Англия прошла в полуфинал, Нидерланды играют с Турцией в четвертьфинале
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:58
Евро-202423:58
Волевая победа над Турцией вывела Нидерланды в полуфинал Евро-2024
Евро-202423:49
Саутгейт - о победе над Швейцарией: Это был наш лучший матч
Бокс23:32
Американский проспект вызвался на поединки с Дэвисом и Ломаченко
Евро-202423:19
На бутылке у Пикфорда было написано, куда пробьет пенальти Аканджи
Украина22:53
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Евро-202422:47
Видеообзор игры и серии пенальти в матче Англия - Швейцария
Европа22:22
Реал впечатлен выступлениями защитника Баварии на международной арене
Евро-202422:18
"Заслуживали большего": Роналду отреагировал на вылет Португалии с Евро-2024
Европа21:56
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Евро-202421:51
Евро-2024: Англия прошла в полуфинал, Нидерланды играют с Турцией в четвертьфинале
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK