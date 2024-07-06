Реал впечатлен выступлениями защитника Баварии на международной арене

Дэвис все же может оказаться летом в Мадриде.

Реал продолжит попытки подписать Альфонсо Дэвиса после Кубка Америки. Об этом сообщает издание As.

Защитник Баварии играет за сборную Канады на этом турнире. По окончании Кубка Америки мадридцы оценят возможность его приобретения этим летом или в следующем году, когда Дэвис может стать свободным агентом.

Читай также: Борнмут Забарного нацелился на игрока Реала

По данным источника, Реал крайне впечатлен его прогрессом и игрой на турнире.

В свою очередь Бавария готова рассматривать предложения по трансферу, если сумма достигнет 50 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!